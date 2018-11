Criado entre grandes discos maternos y paternos de Bambino y Alan Parsons Project, respectivamente, Miguel Poveda llevó en secreto que se moría por cantar cuando, hace 30 años, se subió por primera vez a un escenario micrófono en mano para sorprender a propios y extraños.

"Mis padres no sabían ni que cantaba, porque me daba vergüenza. Yo me iba a casa de mi primo y allí nos grabábamos en una casete", cuenta, con el recuerdo "vivísimo" de aquel estreno en la peña flamenca de Nuestra Señora de la Esperanza en Badalona (Barcelona), en el que se quedó sin voz al tercer tema, pero encendido de ganas de demostrar y demostrarse "que sabía cantar".