Miguel Poveda lleva 30 años cantando y lo celebra con el Disco de Oro que acaba de lograr con "El tiempo pasa volando", un hito tan codiciado como clara tiene la ambición de llegar a nuevos públicos con su arte: "nunca haría nada en lo que no me reconociera, me estaría prostituyendo".

Poveda (Badalona, Barcelona, 1973) ha presentado este miércoles en Madrid el difícil logro de vender 20.000 copias físicas de un disco, algo que también consiguió con "Artesano": "el flamenco no suena en las radios y tenemos que resignarnos por eso celebro mucho haber conseguido esta cifra", explica en una entrevista con EFE.