Hace tiempo que Miguel Ríos prometió dejar no solo de cantar a "los hijos del rock and roll", sino también a los nietos, pero en el camino se presentan "caramelos" a los que "uno no puedo decir no", como interpretar en La Alhambra y en clave sinfónica un repertorio que ha moldeado la música española.

"A mí el rock no me debe nada, se lo debo yo todo", asegura modesto en una charla con Efe, una afirmación que dejó escrita en forma de canción, "Todo se lo debo al rock and roll", aunque no es una de las incluidas en su último proyecto, "Symphonic Ríos" (Universal), que se publica el viernes con otros temas emblemáticos como "Bienvenidos", "No estás sola", "El río" o "Todo a pulmón".