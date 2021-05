Miguel Ríos publica hoy "Un largo tiempo", un disco acústico con el que se enmienda a sí mismo doce años después de anunciar su retirada. "Soy un yonkie de los aplausos", reconoce el artista, que tras más de cincuenta años de éxitos se enorgullece de no haber olvidado su clase social.

"Tengo mucha ilusión porque vuelvo con una propuesta que no se parece a lo que he hecho antes. Además es que no sé hacer otra cosa, es lo que he hecho toda mi vida, para lo que me cuido, por lo que no engordo. No es que sea mi constitución, es que paso hambre por ustedes", comenta entre risas Ríos, que cumple 77 años en junio, en una entrevista con Efe.