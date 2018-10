El cantante Miguel Ríos, que cerrará el 14 de diciembre en Granada su gira "Symphonic Ríos", ha admitido hoy haber "transgredido" su palabra por anunciar su retirada y luego seguir dando conciertos, y ha apostillado: "las cuerdas vocales no las había colgado, las tenía todavía en su sitio".

"Transgredir mi propia palabra no es la peor cosa que he hecho en la vida, he hecho cosas mucho peores", ha bromeado en una rueda de prensa el artista granadino, que ha hecho balance de su actual tour con orquesta sinfónica, un proyecto que no se "esperaba a esta altura del partido, 74 tacos".