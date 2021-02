Seis años después del éxito literario "También esto pasará", la escritora Milena Busquets regresa con la novela de autoficción "Gema", en la que reflexiona sobre la memoria y los recuerdos a partir de la muerte por leucemia de una amiga de la infancia, cuando apenas contaba con quince años.

"Cuando uno escribe - ha aseverado este miércoles- debe ser como una flecha que va directa a la diana. No escribo para darme placer a mi misma, si no que lo hago para dar placer a los demás. Y con 150 páginas, que se leen en hora y media, me puedo comprometer a hacerlo".