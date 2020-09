Que un sapiens le cuente por qué la vida es cómo es a un neandertal tiene muchas ventajas, pero si el sapiens es Juan Luis Arsuaga y el neandertal es Juan José Millás este hecho se convierte en algo casi insólito porque lo que han hecho es "volver a recuperar la unión de las Ciencias y las Humanidades".

Algo que no sucedía desde el siglo XIX con Darwin, asiente Millás momentos antes de anunciar que le está dando lo que él cree que es un ataque al corazón. Pero no, solo es una molestia muscular, así que la entrevista con estos dos homines continúa con una premisa no anunciada: estoy ante una extraña pareja, una suerte de Walter Matthau y Jack Lemmon a la española.