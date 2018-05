15 may. 2018

EFE Tokio 15 may. 2018

El director de cine japonés Hayao Miyazaki siente que le queda "poco tiempo", según afirmó hoy en un emotivo acto de homenaje a su amigo y cofundador de Studio Ghibli, Isao Takahata, fallecido el pasado 5 de abril a los 82 años.

"Siempre pensé que Takahata iba a vivir hasta los 95 años y cuando murió me quedé muy impresionado, ya que me di cuenta de que también a mí me queda poco tiempo", señaló durante la ceremonia de despedida del que fue su mentor, celebrada en el Museo Ghibli de Mitaka (oeste de Tokio).