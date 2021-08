La periodista y escritora Mónica G. Álvarez sigue el rastro de once mujeres supervivientes del nazismo en su último libro, "Noche y niebla en los campos nazis", y constata que sobre muchas de ellas "hay unos años en los que no se sabe nada de sus vidas", bien porque el tiempo ha borrado su huella o porque no quisieron facilitar detalles de esa época.

En una entrevista con EFE, Álvarez (Valladolid, 1979) confiesa que esta obra nació del "dolor, de la angustia, de la impotencia" tras escribir sus dos obras anteriores, "Guardianas nazis" y "Amor y horror nazi", y explica que decidió escribir este tercer libro por "un sentimiento de responsabilidad de mantener vivo el recuerdo de aquellos que fueron silenciados en la historia".