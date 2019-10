Desatada y libre como la pantera de su canción, Mónica Naranjo ha celebrado 25 años de música conectando su pasado más remoto con su querencia más reciente por el formato sinfónico en un espectáculo en el que la contención se ha quedado en casa para goce (paroxismo incluso) de sus fieles.

Cinco años hacía que la artista no pisaba el Palacio de los Deportes de la capital española, donde la han recibido 10.000 personas (según cifras de la organización), fans que en los últimos días no paraban de preguntar por el "Renaissance Tour" de esta diva que, por familiar, no necesita apellidos: "¿Vas al concierto de Mónica?".