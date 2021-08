Apoyado por la Fundación Francisco Umbral, Lorenzo Montatore (Madrid, 1983) publica el próximo 2 de septiembre “La mentira por delante” con Astiberri Ediciones, la biografía definitiva en cómic del genial escritor y columnista. Montatore, no obstante, prefiere hablar con EFE de "tebeo".

“A mí me sale mucho decir tebeo, pero cómic o historieta también me parecen bien”, señala el autor, que no se considera aficionado al género “ni devorador de tebeos”; lo que le motivó a dedicarse a ello “fueron las ganas de contar historias, y como dibujo, pues este medio me pareció perfecto”.