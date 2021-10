Finalistas al Premio Ruido al mejor disco español con su anterior trabajo, la banda Morgan sigue nadando a gusto entre varias aguas en su tercer LP, "The River And The Stone", fluyendo entre el soul, el r&b y el folk, pero sin permitir que olvidemos que, cuando quieren, saben sacudir con la fuerza de los cantos rodados.

Ya lo decía su vocalista, teclista y coautora, Carolina (Nina) de Juan, el día que recibieron el Premio de la Música Independiente (MIN) al mejor disco de rock por ese celebrado álbum previo, "Air" (2018): "Es de puta madre que a una banda como la nuestra se le dé un premio de rock, aunque no lo parezca que lo es... porque lo es".