La miniserie de televisión que adaptará las memorias del exdirector del FBI James Comey, que incluyen su enfrentamiento con el presidente estadounidense, Donald Trump, se estrenará en España a través de Movistar+, según ha informado hoy la plataforma en un comunicado.

La serie, titulada "The Comey Rule", aún no tiene fecha de estreno en España -a Estados Unidos llegará el 27 de septiembre a través del canal Showtime- y cuenta con Jeff Daniels ("The Newsroom") en el papel de James Comey mientras que el irlandés Brendan Gleeson encarnará a Trump.