El periodista británico Robert Fisk, uno de los más veteranos y reputados corresponsales de la prensa occidental en Oriente Medio, ha muerto en Dublín a los 74 años tras una enfermedad, informó este domingo su periódico, "The Independent". EFE/Mick Tsikas /Archivo

El periodista británico Robert Fisk, uno de los más veteranos y reputados corresponsales de la prensa occidental en Oriente Medio, ha muerto en Dublín a los 74 años tras una enfermedad, informó este domingo su periódico, "The Independent".

El autor de libros fundamentales sobre la geopolítica en el mundo árabe como "Pity the Nation", sobre el Líbano, o el enciclopédico "The great war for civilisation" ingresó en el hospital St Vincent's de Dublín el viernes y murió poco tiempo después, según el "Irish Times".