Un día después de conocerse que el actor estadounidense Johnny Depp recibirá el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián, la presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), Cristina Andreu, ha criticado lo inoportuno de premiar a un actor inmerso en plena batalla judicial tras haber sido acusado de malos tratos.

“Todavía está en pleno proceso. Nosotros creemos en la presunción de inocencia, pero parece que en algunos lugares se le ha condenado o por lo menos cuando él había dicho que ella (su exesposa y denunciante, la también actriz Amber Heard) había mentido, algunos tribunales han dicho que no. Simplemente lo que decimos es que no es el momento para que le den un premio, hasta no saber realmente qué es lo que ha ocurrido”, ha contado a Efe la cineasta.