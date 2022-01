La promotora de conciertos Last Tour deberá abonar 6.000 euros, la máxima sanción establecida por el Departamento vasco de Salud, por incumplir la normativa sanitaria en las actuaciones del grupo La Polla Records en Vitoria ya que no exigió en la entrada el pasaporte covid y parte del público no usó mascarillas.

Estas dos actuaciones se celebraron los pasados días 17 y 18 de diciembre en el Pabellón Buesa Arena de Vitoria, dentro de la gira de despedida del grupo de punk alavés, tras más de 40 años sobre los escenarios.