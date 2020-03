Llevamos solo cinco días de aislamiento y nos quedan muchos por delante, así que hoy me voy de museos, y como no puedo salir a la calle, me apunto a las visitas virtuales y, al menos, evito colas o tener que reservar la entrada con antelación, lo que es un buen punto de partida.

Así que, sin salir de casa, voy a descubrir las joyas de tres de nuestras pinacotecas más importantes: Museo del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Museo Thyssen-Bornemisza. A golpe de "enter", disponibles en cualquiera de nuestros dispositivos.