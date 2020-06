Dice que si no tuviera "filtro" "se iban a enterar", pero el bailarín, coreógrafo y director Nacho Duato no tiene pelos en la lengua y afirma que algunos políticos alemanes tienen "mentalidad nazi", que Pablo Alborán se podía haber ahorrado salir del armario y que el Premio Max de Honor que le dan llega demasiado pronto.

"Soy muy comedido. Si crees que no tengo filtro porque digo lo de los alemanes... Estoy siendo muy educado. Estuve 20 años aquí tragando todo lo que no te puedes imaginar. Lo que he tragado yo no lo sabe nadie. Lo que sí tengo es que todo me resbala. Me da lo mismo lo que la gente piense de mí", asegura el valenciano en una entrevista con EFE.