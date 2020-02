Vuelve Nawja Nimri a publicar un disco a su nombre seis años después del anterior aprovechando los breves lapsos de tiempo que le ha dejado su intensa agenda como actriz, que es la que la ha catapultado a la fama internacional, aunque sea la faceta musical la que le da "aire".

"La música para mí no es tan intensa como los papeles que hago. Es un proceso más divertido. A la gente que está cerca de mí, como mi hijo, les encanta cuando me toca período musical, porque dicen que me convierto en mucho mejor persona, que soy una tipa más agradable en casa y que estoy más contenta", reconoce a Efe, en mitad de un simulacro de evacuación en Madrid.