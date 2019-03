Solo "media hora" necesitó FOX para agotar el concierto único que cierra definitivamente y de manera especial "VIS a VIS" y que reunirá mañana, a las puertas del 8M, a dos viejas conocidas e iconos de fortaleza femenina: Najwa Nimri (Zulema durante las cuatro temporadas de la serie) y Mala Rodríguez.

"Las dos somos buscadoras de oro", suscribe a Efe esta última, al llamar la atención sobre su carácter autodidacta y osado, que llevó a su ahora compañera a debutar en el cine dándolo todo y sin formación con "Salto al vacío" (1995). "Yo también he sido siempre una atrevida, de no tener ni idea de hacer nada, pero de lanzarme a hacer mucho; en ese sentido, igualmente he hecho mis saltos al vacío", añade.