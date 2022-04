La cantante Natalia Jiménez está sorprendida de sus dos décadas de carrera, transcurridas sin descanso y con escalas en el pop, las baladas o el regional mexicano, y para celebrarlo alista "Antología", un álbum que recogerá su cancionero definitivo, aunque con alguna "vuelta" y "experimentación" de por medio.

"Me siento como un pez en el agua donde me suelten", afirma en una entrevista con Efe Jiménez, cuyo bautizo musical se dio con el álbum "Primera toma" (2002), del grupo español La Quinta Estación y que tras su disolución en 2010 prosiguió una carrera como solista que no hizo más que engrosar su paleta musical, con especial énfasis en la música mexicana.