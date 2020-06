Nada detiene a Natalia Lacunza, ni siquiera el confinamiento por el coronavirus. La cantante, que lanzaba en marzo su segundo trabajo, "EP2", estrena ahora "En casa", la segunda parte de ese disco con cuatro de las canciones ya incluidas en el primero y que ahora se han grabado en acústico y producidas por ella misma.

"Olvídate de mí", "Dile", "Algo duele más" y "A otro lado", son las cuatro canciones -lanzadas solo en formato digital- que conforman este último lanzamiento de la pamplonesa. "Me apetecía hacer este disco con canciones únicamente en acústico. Es algo que la gente me lleva pidiendo desde hace tiempo, y también me gustan las canciones limpias, tan solo mi voz y la guitarra", señala a EFE en una entrevista.