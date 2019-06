Natalia Lacunza, joven artista de ideas propias y respuestas rápidas, directas, vive "los meses más felices de su vida" tras su salida como tercera clasificada en "Operación Triunfo 2018" y haber alumbrado un disco en el que, por fin, cree haber mostrado qué camino quiere trazar en el mundo de la música.

"Yo quería hacer algo que no hubiese escuchado en castellano y creo que lo he conseguido", declara visiblemente orgullosa, pero no altiva, ante un EP de 7 canciones titulado "Otras alas" (Universal Music), el cual ve la luz este viernes y representa para ella sobre todo "una presentación" de lo que está por venir.