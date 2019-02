"Sandunguera" y amante del hip hop, admiradora sincera de Gloria Estefan y una de las artistas emergentes de mayor proyección en la escena alternativa. Así es Nathy Peluso, la inclasificable argentina que, desde su residencia en Barcelona, se ha propuesto cambiar la música con "corashe".

"Mi propuesta es sincera y está llena de cariño y cuidado. Lo efímero y lo fugaz no me representa. He venido para quedarme a cantarle a mi gente hasta que sea viejita", proclama en una charla con Efe, sin miedo alguno a convertirse en otra víctima de las altas expectativas del moderneo.