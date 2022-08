El músico canadiense Neil Young publica el álbum "Noise & Flowers", que recoge una selección de sus temas clásicos que ofreció en los conciertos de su última gira europea y en el que homenajea a su mánager Elliot Roberts, fallecido en 2019.

Grabado hace dos años durante nueve fechas en distintos países del continente, "Noise and flowers" contiene una selección de temas clásicos del cantante ejecutados sobre el escenario junto con su banda Promise of the Real, quienes respaldan a Young desde 2015.