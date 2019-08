La plataforma de contenidos Netflix anunció este martes las fechas de estreno en Estados Unidos de las producciones que presentará como candidatas a los próximos premios Óscar, entre ellas "The Laundromat", "The King?" y "The Irishman".

En total son diez las cintas por las que el gigante de contenidos apostará en la contienda por el Óscar, objetivo para el que debe estrenar las producciones en salas de cines antes de que lleguen a su servicio en internet, tal y como pasó con la aclamada "Roma" de Alfonso Cuarón, que tuvo un lanzamiento obligatorio, pero limitado, en salas de cine para poder competir en festivales.