"No necesito tus problemas, no soy Ricky Lake", le espeta Netta a quienes se acercan en busca de recetas mágicas sobre cómo conseguir confianza, algo que a la ganadora de Eurovisión 2018 le ha costado años de "errores y aciertos" en un proceso "de aprendizaje y aceptación" en el que aún anda inmersa.

"Antes solía pensar que había cosas que seguro que no era y luego resultó que sí. Por ejemplo, nunca pensé que sería una estrella del pop. Empecé haciendo jazz y luego pasé a la música alternativa, pero nunca creí que me subiría a un escenario con bailarines. Para mí eso era trabajo sucio, pero aquí estamos solo cuatro años después", comenta a Efe no como autocrítica.