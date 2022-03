La cineasta Neus Ballús ha mostrado su alegría tras la XIV gala de los Premios Gaudí, después de que su película "Sis dies corrents" haya obtenido cinco estatuillas, y de ver cómo sus compañeros de profesión la hayan reconocido y de que haya llegado a un público diferente.

En declaraciones a Efe, ha indicado que con esta película ha visto que ha llegado a "un público diferente, que quizá hasta ahora no se había sentido apelado por nuestro cine, lo que me hace muy feliz, porque antes no me había pasado".