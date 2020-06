Nia Correia, ganadora de OT 2020, ha afirmado este jueves que su triunfo se debe a su trabajo en el programa y nada tiene que ver con factores ajenos al mismo: "Con mi victoria no quiero apelar a ningún mensaje. Gané porque me lo he currado, independientemente de ser negra o blanca".

La ganadora de la última edición de Operación Triunfo, Nia Correia, quien se llevó anoche la victoria por un 45% de los votos del público, ha contestado este jueves a los medios en una rueda de prensa virtual en la que ha sido contundente al afirmar que su triunfo, con el que no quiere enviar "ningún mensaje" en particular, es resultado de su trabajo.