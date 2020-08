Fotografía facilitada por HBO España de la serie "The Undoing". EFE

HBO anuncia para el próximo otoño el estreno en exclusiva en España de la serie "The Undoing", que dirigirá la oscarizada directora Susan Bier y protagonizarán Hugh Grant, un actor que no se prodiga mucho en la televisión, y Nicole Kidman, recientemente vista en "Big Little Lies".

Precisamente el creador de esa serie, David E. Kelley, es el máximo responsable, "showrunner" y guionista de este ambicioso proyecto, "The Undoing", que cuenta en el reparto con actores como Edgar Ramírez o Donald Sutherland.