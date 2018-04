GRAF2474. MADRID, 25/04/2018.- La cantautora Niña Pastori, nombre artístico de María Rosa García, a punto de sacar su nuevo disco "Bajo tus alas", ha declarado en una entrevista concedida a EFE que "no soportaría la monotonía, aunque te vaya bien con ella, porque eso mata al arte. A mí ahora me apetece divertirme. Lo necesito". EFE/Victor de los Reyes

Niña Pastori se encuentra en un momento de su carrera en el que, sobre todo, le apetece "pasarlo bien" con la música. Prueba de ello es un nuevo álbum, el tercero consecutivo en el que la raíz flamenca no es el vehículo obligatorio de las canciones, sino la personalidad libre de su intérprete.

"No soportaría la monotonía, aunque te vaya bien con ella, porque eso mata al arte. A mí ahora me apetece divertirme. Lo necesito", ratifica la artista gaditana durante una charla con Efe celebrada hoy en Madrid por "Bajo tus alas" (Sony Music), que se publica este viernes con once canciones inéditas y colaboraciones de Manuel Carrasco, Pablo Alborán y Vanesa Martín.