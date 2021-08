Imagen de "Nine Perfect Strangers" cedida por Amazon Prime/ Vince Valitutti/Hulu.EFE

Imagen de "Nine Perfect Strangers" cedida por Amazon Prime/ Vince Valitutti/Hulu.EFE

Imagen de "Nine Perfect Strangers" cedida por Amazon Prime/ Vince Valitutti/Hulu.EFE

Un exclusivo centro de salud y bienestar que promete la recuperación y transformación en diez días, en el que una áurea y gélida y Nicole Kidman actúa como maestra de ceremonias, es el escenario donde transcurre "Nine Perfect Strangers", la nueva serie de los creadores de "Big Little Lies" y "The Undoing" que se estrena este viernes en Amazon Prime Video.

De nuevo una novela de la autora australiana Liane Moriarty es la base para crear una historia que aspira a convertirse en una de la series del año. Para ello lleva la firma como guionista de David E. Kelley (coescritor esta vez junto con John Henry Butterworth), autor de las adaptaciones de la multipremiada "Big Little Lies" (ocho premios Emmy y cuatro Globos de Oro) y la alabada "The Undoing", ambas protagonizadas por Kidman.