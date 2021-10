"Flamenco", "queer", "performance"... A Niño de Elche le han colgado numerosos sambenitos desde su irrupción en la música. En su último proyecto, "La exclusión", se los "recoloca" todos a su gusto para reflexionar sobre "uno de los grandes males del siglo XXI", todos excepto uno.

"Soy muy fan de las palabras que empiezan por 'ex-' por lo que conllevan y la palabra excéntrico me gusta mucho, pero no me considero un excéntrico", aclara a Efe ante un disco y un espectáculo en los que el artista ha apurado como nunca los límites de la escucha tradicional para integrar artes escénicas y múltiples capas de significado.