"Canto cósmico. Niño de Elche" es un documental creado por Marc Sempere y Leire Apellaniz, que acerca al mundo a uno de los artistas españoles más originales y transgresores del momento: Niño de Elche, cantaor de voz prodigiosa, estudiante disciplinado, buen hijo y, por encima de todo, un ser libre.

Pero no siempre fue así. Niño prodigio, el alicantino ganó premios de cante desde que podía subirse a una banqueta; "me considero una persona con suerte -dice el artista en una charla telefónica con Efe-, pero hace cinco o seis años no entraba en mis cálculos poder dedicarme a lo que me dedico".