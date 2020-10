"No Need To Argue" de The Cranberries, el disco que contenía el tema "Zombie" y que fue el más vendido de toda su carrera, será reeditado el próximo 13 de noviembre en una versión remasterizada que incluirá temas inéditos.

Será, ha avanzado este miércoles la discográfica Universal Music, en formato de doble CD o doble LP con tres caras B que fueron extraídas de las cintas originales: "Away", "I Don't Need" y "So Cold In Ireland".