Desmontar la idea de que al lugar donde has sido feliz no debes volver, ésto es lo que hace el fotoperiodista Carlos Sporttorno en "No vuelvas a Roma", un libro donde las fotografías bailan al ritmo de reflexiones que caminan por esta ciudad en la que el "presente no sustituye al pasado".

Y caminar Roma fue lo que volvió a hacer en 2017 Spottorno junto a su familia después de no transitar sin prisas sus calles en más de 20 años, porque en esta ciudad vivió de niño y tiempo después estudió la carrera de Bellas Artes. Un viaje que hizo pese a las advertencias de sus amigos italianos de que no volviera a esta ciudad que "nace y muere" todos los días.