Consagrada con la saga "Millennium" como Lisbeth Salander, la actriz sueca Noomi Rapace, de raíces españolas, ha presentado en el Festival de Cine Fantástico de Sitges dos de sus últimos filmes, "The trip" y "Lamb", y ha confesado que le gustaría trabajar en España y también dirigir.

Noomi Rapace ha sabido cultivar una carrera que discurre a caballo entre Europa y Hollywood, algo que la actriz lleva con naturalidad: "En realidad, he sido leal a mi personalidad, no he sentido la necesidad de cambiar para adaptarme a Hollywood, y he tenido también mucha suerte, de tener mi propio espacio y de que se me haya respetado".