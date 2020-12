"Nos abrazaremos de nuevo", la esperanza que nace en un mural de Nueva York

La artista española Vanesa Álvarez fue registrada al posar frente a un mural donde se lee "We will Hug Again" ("Nos abrazaremos de nuevo"), que ultima sobre las paredes de un edificio que será derribado el próximo mes de marzo, en Brooklyn (Nueva York, EE.UU.). EFE/Jorge Fuentelsaz

La artista española Vanesa Álvarez (d) fue registrada al trabajar en un mural donde se lee "We will Hug Again" ("Nos abrazaremos de nuevo"), que ultima sobre las paredes de un edificio que será derribado el próximo mes de marzo, en Brooklyn (Nueva York, EE.UU.). EFE/Jorge Fuentelsaz