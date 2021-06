El rapero Nyno Vargas posa durante una entrevista con la Agencia EFE este lunes en Madrid, con motivo del lanzamiento de un disco recopilatorio, "El Efecto Nyno... continuará". "Desde hace tiempo me venía rondando la idea de hacer un disco recopilatorio con temas que he ido sacando poco a poco y que han tenido mucho éxito como 'Toto' con Mala Rodríguez, 'Hola Nena' con Omar Montes, y 'Hola Mi Amor' con Lérica y Junco. Aparte he añadido un par de temas inéditos para que la gente escuche algo nuevo", precisa en la entrevista. EFE/Zipi