El director Oliver Stone, que este martes recibirá el Premio de Honor de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía, ha afirmado en una rueda de prensa en la que ha ofrecido largas respuestas que unos "carniceros" hicieron desaparecer "el cerebro del presidente Kennedy por odio".

En plena promoción de su nuevo documental, "JFK Revisited: Through the Looking Glass", del que ha destacado su financiación británica y no estadounidense, ha insistido en que todavía quedan muchos cabos sueltos con respecto al asesinato del presidente norteamericano en Dallas, y ha incidido en aspectos como los de la autopsia.