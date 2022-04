El pintor nigeriano Oluwole Omofemi, considerado como uno de los más destacados artistas africanos actuales, que bate récords en las casas de subastas Christie's o Sotheby's, cree que "se puede empoderar a la mujer" a través del arte.

En una entrevista con EFE, coincidiendo con su exposición en la galería Out of Africa, de Sitges, Omofemi se muestra convencido de que "no se puede catalogar a las mujeres en un nivel y a los hombres en otro" y por esta razón, en sus obras pone énfasis en las mujeres africanas.