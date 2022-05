22 may. 2022

EFE Cannes (Francia) 22 may. 2022

Ganador de la Palma de Oro en 2017 con "The Square", Ruben Östlund ha vuelto a seducir a Cannes con "The triangle of sadness", una nueva sátira del mundo occidental que ridiculiza a los ricos y el culto al dinero y a la belleza a la vez que reivindica la risa y la ligereza.

"Queríamos que fuera una montaña rusa para adultos, entretenida y divertida, para verla en un cine juntos y al salir tener algo de lo que hablar", ha explicado el director sueco este domingo en rueda de prensa.