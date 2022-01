Dos destacadas producciones teatrales, "To Kill a Mockingbird" y "Girl From the North Country", se sumaron este miércoles a la lista de obras de Broadway que desde principios de diciembre pasado han anunciado un cierre temporal o prematuro como consecuencia de la oleada de coronavirus.

La popular "To Kill a Mockingbird", una adaptación de Aaron Sorking de la novela de Harper Lee, anunció que echará el cierre el próximo domingo y que no volverá a subir el telón hasta el 1 de junio, algo que hará en un teatro más pequeño, el Belasco Theater, con capacidad para 1.016 espectadores, frente a los 1.500 del actual Shubert Theater.