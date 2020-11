Combo de fotografías cedida por Warner Music donde aparecen los cantante colombianos Ovy on The Drums (i) y Karol G (c) y el venezolano Danny Ocean (d), trío de artistas protagonistas del tema "Miedito o qué?". Ovy on The Drums, el creador de "Tusa", apuesta de nuevo a Karol G con "Miedito o qué?", una canción que sacó este miércoles y que, explicó a Efe, surgió de forma "orgánica e inesperada". EFE/Warner Music /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS