El cineasta galo Francois Ozon (c) posa junto a los actores franceses (i-d) Aurelia Petit, Melvil Poupaud, Swann Arlaud y Denis Menochet, durante la presentación de la película "Grâce à Dieu" en la 69 edición del festival Internacional de Cine de Berlín, este viernes en Berlín, Alemania. La cinta se presenta a la sección Oficial de la Berlinale. EFE

El director francés François Ozon mostró en la Berlinale el rostro múltiple de las víctimas de la pedofilia en la iglesia, en una jornada a concurso que completaron una rompedora historia sobre violencia infantil y la estepa azotada por el viento de Mongolia.

"No me interesa el aspecto jurídico, sino el humano. No pretendo influir en la justicia francesa, sino en la sociedad", afirmó Ozon sobre "Gràce à Dieu", su quinta película a concurso del festival berlinés, esta vez centrada en un universo de traumas masculinos.