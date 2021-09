Cecilia Krull, la artista española que saltó a la popularidad como la voz de la canción "My Life Is Going On" que sirve de cabecera a "La casa de papel", ha contado con Pablo Alborán en un nuevo tema incluido en la banda sonora de la quinta temporada de esta serie de televisión.

Se trata de una versión de "Grandola Vila Morena", de José Afonso, un símbolo de la democracia de Portugal porque fue la melodía que sonó en la radio el 24 de abril de 1974 como la señal para dar comienzo a la "Revolución de los Claveles", que derrotaría a la dictadura de Salazar.