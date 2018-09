La del afamado director de orquesta Pablo Heras-Casado ha sido una carrera de sacrificios, pero también de celebración de la música, por lo que en su primer libro convierte su biografía en el hilo para desentrañar la magia intensa de este arte y responder a la pregunta: "Y todo eso, ¿para qué?".

Fue la cuestión que le espetó un taxista que lo recogió una noche lluviosa en Nueva York y el granadino la convirtió en el motor de su debut como escritor, "un reto bonito" que no debe confundirse con unas memorias ("no soy quién para ello ni estoy al final de mi vida artística", precisa) y que concluye bajo la tesis de que "la música no salva vidas, pero salva espíritus".