La pandemia ha sido agridulce para el cineasta hispanomexicano Paco Arango, quien vio cómo su cinta "The Healer" se convirtió espontáneamente en una de las más vistas de Netflix mientras el duelo mundial por las víctimas del coronavirus lo ha hecho sentirse "un poco más acompañado" en su dolor privado.

"He visto morir a más de 400 niños, que no voy a decir que son como mis hijos, pero como sobrinos sí. Esta pandemia, que ha sido algo terrible, por supuesto, me ha hecho sentir un poco más entendido", dijo Arango en una entrevista con Efe.