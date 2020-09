ViacomCBS International Studios (VIS) y Diagonal TV, la productora de ficción del grupo Banijay, han anunciado este miércoles que Paco Cabezas dirigirá el thriller policiaco "La novia gitana", el proyecto ya anunciado previamente por ambas compañías.

Reconocido a nivel nacional e internacional como guionista, director y productor en proyectos de cine y televisión como "Aparecidos", "Carne de Neón", "Rage", "Mr. Right", "Penny Dreadful", "The Alienist, Deadly Class", "The Strain" o "Fear The Walking Dead", Paco Cabezas liderará el desarrollo creativo de la adaptación para TV de la novela homónima de Carmen Mola.