El compositor y músico Marc Timón dirigirá el próximo día 21 de junio en el Palau de la Música de Barcelona el estreno mundial de una obra de John Williams, al que admira desde su juventud y que considera "el Beethoven del siglo XX".

En el estreno de "Prelude and Scherzo for Piano and Orchestra", de Williams, Timón dirigirá a la Orquesta Sinfónica del Vallès (OSV) y, como solista, a la pianista Gloria Cheng, quien, como ha recordado este martes el director catalán en la presentación de esta cita musical, "tantas veces ha trabajado codo con codo con el propio Williams".